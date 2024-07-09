Жена Мораты резко отреагировала на критику СМИ в адрес мужа

Жена нападающего сборной Испании Альваро Мораты Алисе Кампелло резко высказалась в ответ на публикации медиа. Ранее газета El Confidencial вышла со статьей под заголовком «Мората – капитан, который позорит Испанию, и не только своей плохой формой на Евро».

«Я ненавижу играть роль жертвы и нагнетать скандал, но эта ситуация, извините, мне не кажется нормальной. Единственное, что я вижу – бездарный журналист вот с таким заголовком за день до полуфинала Испании.

Меня удивляет, что вместо того, чтобы подбодрить игрока, вы пытаетесь его утопить… Ну и как, по-вашему, человек сможет выложиться по полной за свою страну, когда он чувствует, что в него никто не верит? Чего вы добиваетесь таким заголовком? Плодите еще больше ненависти по отношению к человеку? Мои поздравления.

Каждый может написать свое мнение и каждый вправе выразить его, никто не обязан угождать кому-то, но есть же много других способов высказаться. Тем более если вы журналист и у вас так много власти, чтобы влиять на молодежь. Нужно ли нам вот такое на самом деле?» – написала Кампелло.

Статья El Confidencial вышла после интервью Мораты, в котором форвард допускал, что Евро-2024 станет его последним турниром в сборной. Футболист также отмечал, что чувствует себя счастливее за пределами Испании, где его уважают.