Соболев договорился с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев согласился на условия контракта, предложенные ему «Зенитом». По данным источника РИА Новости, трансфер форварда должен осуществиться в течение пары дней.
«Соболева устроили предложенные «Зенитом» условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер», – сказал источник.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- «Спорт-Экспресс» сообщал, что московский клуб готов отпустить форварда за 11 миллионов евро, однако петербуржцы не были готовы брать игрока за такую цену.
Источник: РИА Новости