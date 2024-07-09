Соболев договорился с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев согласился на условия контракта, предложенные ему «Зенитом». По данным источника РИА Новости, трансфер форварда должен осуществиться в течение пары дней.

«Соболева устроили предложенные «Зенитом» условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер», – сказал источник.