Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев договорился с «Зенитом»

9 июля 2024, 11:23
24

Нападающий «Спартака» Александр Соболев согласился на условия контракта, предложенные ему «Зенитом». По данным источника РИА Новости, трансфер форварда должен осуществиться в течение пары дней.

«Соболева устроили предложенные «Зенитом» условия. В течение пары дней клубы должны закрыть трансфер», – сказал источник.

  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
  • «Спорт-Экспресс» сообщал, что московский клуб готов отпустить форварда за 11 миллионов евро, однако петербуржцы не были готовы брать игрока за такую цену.

Еще по теме:
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак» 2
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата» 3
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку» 3
Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr2112
1720513722
Увы, как бы этого не хотелось, но оно (худшее) свершилось. Хотя еще время (надежда на лучшее) есть
Ответить
SLADE2019
1720514321
Скатертью дорога.
Ответить
NewLife
1720514337
Счастливого пути !!))))
Ответить
FCSpartakM
1720514776
получается, Спартак как и локо работают на выход. Освободят платежку, подпишут Мбаппе за 20 млн за сезон
Ответить
ziborock
1720515098
Бом-жи смеялись над нег-рами.... Бои-жи смеялись над Дзюбой... Бом-жи смеялись над Соболевым... Бом-жи смеялись над Ананидзе... Бом-жи смеялись над "пупсиком"... Ну а дальше вы знаете, теперь смеемся мы!!!)))
Ответить
Цугундeр
1720515821
) Да в Акрон продайте , за полтосик, придурки визжащие. Садо-мазо , как -никак.. Всё , как вы любите .
Ответить
...короче
1720517488
...когда-то был "Троянский конь", теперь "Питерский дельфин"...
Ответить
шахта Заполярная
1720532805
На помойке праздник, к ним едет дельфин. Мечты сбываются.
Ответить
rash1959
1720538555
Не хотят брать за 11, тогда пусть будет 12 ! И это только сегодня, а завтра... считайте сами.
Ответить
Diminio
1720540432
Надо же ослаблять **** за их же бабки
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
1
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+