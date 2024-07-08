«Краснодар» представил форму на сезон-2024/25

Состоялась презентация новой игровой формы «Краснодара».
Домашний комплект выполнен в черном и зеленом цветах, гостевой – в светлых тонах, сходных с оттенком травертина.
«Домашний комплект 24/25 следует строгой геометрической форме: чeрные и зелeные поля разделены по вертикали, занимая ровно половину пространства.
В центре композиции – инвертированная вариация клубной эмблемы.
Для выездной формы разработан дизайн с абстрактными мотивами. Основная цветовая гамма ссылается на внешний вид стадиона ФК «Краснодар», – объяснила клубная пресс-служба.
- «Краснодар» финишировал в РПЛ на 2-м месте.
- 13 июля команда поборется с «Зенитом» за OLIMPBET Суперкубок России.
Источник: сайт «Краснодара»