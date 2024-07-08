Представитель экс-жены Сафонова отреагировала на просьбу Матвея снизить сумму алиментов в 10 раз из-за «нестабильного дохода»

Ксения Казачек, представитель бывшей супруги Матвея Сафонова Анастасии, высказалась о новом требовании вратаря «ПСЖ».

«ПСЖ» купил футболиста у «Краснодара» за 20 миллионов евро.

Контракт Сафонова с новым клубом рассчитан до 2029 года.

Его не выпускали из России в связи с неуплатой алиментов.

Сумма долга – 59 миллионов 230 тысяч рублей.

Матвей попросил снизить сумму алиментов с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей в месяц в связи с «нестабильным доходом».

«Да, Матвей Сафонов захотел понизить сумму взыскания алиментов до 300 тысяч рублей. Представляете, как мы удивляемся!

Ранее, когда Сафонов инициировал дело о сожительстве ребенка с отцом и взыскании с матери алиментов, Матвей говорил о том, что у него постоянный доход, и он ежемесячно получает средства, и у него есть все необходимое для проживания ребенка.

Эту же формулировку он предоставлял в первую судебную инстанцию. Сейчас была апелляция, следовательно, она будет рассматриваться второй инстанцией по тем обязательствам дела и его материалам и не может выходить за его границы.

Поэтому говорить о том, что у Анастасии нет стабильного дохода, мы не можем. А Матвей может предоставить, если захочет, доказательства того, что у него нестабильный доход. Говорить о том, что такой вид заработка, как быть спортсменом, является нестабильным доходом – все относительно.

На сегодняшний момент футбольный клуб «ПСЖ» купил Матвея Сафонова, и все социальные сети и официальные источники говорят, что с российским вратарем заключен контракт до 2029 года. Считается ли это стабильным заработком? Конечно, считается.

Можно лишь говорить о том, что могут предполагаться разные суммы дохода: сегодня Матвей первый вратарь в команде – его доходы увеличились, завтра он стал вторым – доходы могли измениться или остаться теми же самыми, но они есть.

Поэтому мы просим у суда 1/4 дохода, и это является тем самым моментом, при котором защищаются права ребенка и дает возможность не вести постоянные суды. Завтра Матвей сломается, а мы установили определенную сумму.

Тогда он начнет судебные тяжбы с целью уменьшения выплат из-за отсутствия доходов. И для чего нам это надо? А так у него не будет доходов, и неоткуда будет брать 1/4.

У нас 30 июля будет еще одно заседание. Оно сегодня было отложено, сделали перерыв. Мы будем готовиться к тому, чтобы отстаивать права ребенка!» – сказала Казачек.