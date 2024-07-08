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Сафонов попросил снизить сумму долга по алиментам в 10 раз

8 июля 2024, 10:25
19

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попросил суд перерасчитать его сумму долга по алиментам и снизить ее примерно в 10 раз – с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей в месяц, сообщает Baza. В «Краснодаре» игрок получал около 12 миллионов рублей в месяц. Решение о пересчете пока не принято.

На проходящем в Москве судебном заседании адвокат игрока заявил, что его подопечный выехал из России. Также он сказал, что у Матвея нестабильный заработок и контракт в любой момент может быть расторгнут. Он попросил учесть, что Сафонов передал ребeнку квартиру и тем самым обеспечил ему необходимый уровень жизни.

Представители бывшей жены Сафонова Анастасии не согласны с такой позицией. Они утверждают, что ребeнку нужно гораздо больше денег.

Анастасия утверждает, что из-за бывшего мужа она не переехала в Швейцарию, а осталась жить в Краснодаре. Также на заседании зачитали стих, который ей написал Матвей Сафонов. Начинается он со слов «Я тебе ночь, а ты мне дочь».

  • Летом Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ».
  • Сообщалось, что сумма долга игрока по алиментам составляет 59 миллионов 230 тысяч рублей.

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Источник: телеграм-канал Baza
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (19)
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БАЗАРА НЕТ
1720427968
Сафонов жалок
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zagrizlik
1720429526
Нестабильный заработок угараю.
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Gwynbleidd
1720433145
С другой стороны, нахрена этой крале 60 миллионов? Если квартиру ей уже и так отдали. Хочет в Швейцарию, ну так пусть едет и от туда пытается, что-то получить. Конечно Сафонов тоже фрукт, но и бывшая, с адвокатами, 300к ей мало, ей нужно гораздо больше денег... Зачем? Что она с ними будет делать? Пропивать и тратить на всякие непотребства? Я вот сильно сомневаюсь, что у неё хватит ума эти деньги во что-то вложить...
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Gospod
1720439385
да казел он..да и только
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Spartak_forv@
1720440736
Ребенку 300 тысяч в месяц хватит сполна, и на няню и на репетиторов и на походы в рестораны,еще и останется.А вот халявщица жена может и сама на работу выйти
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slavа0508
1720441914
Ну много ну что ж теперь закон есть закон . 25% отдай и не ной... люди небольшим достатком отдают эти 25 % и на жизнь с трудом потом хватает и не ноют снизить . а здесь вроде остаётся выше крыши . что тогда ныть . присунул . заделал плати или заключай брачный договор ...
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Garrincha58
1720444129
что ты за мужик тебе что жалко для своего ребёнка хапуги блин получают миллионы в евро, а за жалкие рубли готовы удавиться
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Vert255
1720461529
Во первых сначала долг отдай.Во вторых кто пишет что ребенку хватит это она себе выбивает деньги,что с вами,есть закон пускай по закону и платит.Посиотрю на вас когда с вами такое случится,как запоете
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BRO_football
1720467724
Семейка идиотов достойных друг друга. Муж жадный до копейки, зарабатывая миллионы в месяц, мог запросто отдать все долги, избежать проблем и роста долга. Но нет, надо было доводить дело до суда. Если бы не трансфер в ПСЖ, никто бы не узнал. Жена на бабло бывшего мужа явно хочет улучшить себе жилищные условия. Это РЕБЁНКУ нужно больше денег, а не ей самой. Это РЕБЁНОК хочет переехать в Швейцарию, а не она сама. 300 тысяч в месяц это большие деньги. Целые семьи в России живут в месяц на куда меньшие суммы и всё у них в порядке. Жена явно зажралась!
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Виктор-Трофимов-google
1720476893
они достойны друг друга. первый жадный до копейки, а вторая "не переехала в Швейцарию, а осталась жить в Краснодаре". игра была равна, играли два гомна.
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