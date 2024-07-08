Сафонов попросил снизить сумму долга по алиментам в 10 раз

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попросил суд перерасчитать его сумму долга по алиментам и снизить ее примерно в 10 раз – с 25 процентов от заработка до 300 тысяч рублей в месяц, сообщает Baza. В «Краснодаре» игрок получал около 12 миллионов рублей в месяц. Решение о пересчете пока не принято.

На проходящем в Москве судебном заседании адвокат игрока заявил, что его подопечный выехал из России. Также он сказал, что у Матвея нестабильный заработок и контракт в любой момент может быть расторгнут. Он попросил учесть, что Сафонов передал ребeнку квартиру и тем самым обеспечил ему необходимый уровень жизни.

Представители бывшей жены Сафонова Анастасии не согласны с такой позицией. Они утверждают, что ребeнку нужно гораздо больше денег.

Анастасия утверждает, что из-за бывшего мужа она не переехала в Швейцарию, а осталась жить в Краснодаре. Также на заседании зачитали стих, который ей написал Матвей Сафонов. Начинается он со слов «Я тебе ночь, а ты мне дочь».