Раскрыты подробности контракта «Спартака» с букмекерской компанией

«Спартак» в конце прошлого года подписал крупнейший клубный контракт с букмекером в истории России. Сейчас РБК стали известны детали соглашения красно-белых с Winline, рассчитанного до лета 2028 года.
Стороны увеличили стоимость контракта почти в три раза в сравнении с предыдущим – с 350 миллионов до 1,2 миллиарда рублей в год. По данным источника, в эту сумму входят деньги, которые каждый год будет получать клуб, – около 800 миллионов руб. Остальные средства пойдут на совместные проекты. В ходе переговоров стороны также обсуждали возможности увеличения инвестиций в клуб в будущем, вне текущего контракта.
- До этого рекордсменом по стоимости ежегодного контракта было «Динамо». В 2023 году клуб заключил контракт с букмекерской компанией BetBoom на 3,5 года и сумму 3,5 миллиарда руб. Однако тогда букмекер выкупил сразу две позиции за эту сумму – титульного и беттингового партнера. В случае со «Спартаком» речь идет только о букмекерском пакете.
- Сообщается, что «Зенит» намерен получать до 2 миллиардов рублей в год по следующему контракту с букмекером. За право стать партнером клуба борются Winline и BetBoom. Петербургский клуб пока не устраивает ни одно из их предложений.
- Самым большим беттинговым контрактом в России вне клубов является соглашение РПЛ с Winline. В 2022 году компания стала генеральным партнером лиги на четыре года – с сезона-2022/23 по сезон-2025/26. Сумма контракта составляет 11,04 миллиарда рублей (2,76 миллиарда в год).
Источник: РБК