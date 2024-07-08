Раскрыты подробности контракта «Спартака» с букмекерской компанией

«Спартак» в конце прошлого года подписал крупнейший клубный контракт с букмекером в истории России. Сейчас РБК стали известны детали соглашения красно-белых с Winline, рассчитанного до лета 2028 года.

Стороны увеличили стоимость контракта почти в три раза в сравнении с предыдущим – с 350 миллионов до 1,2 миллиарда рублей в год. По данным источника, в эту сумму входят деньги, которые каждый год будет получать клуб, – около 800 миллионов руб. Остальные средства пойдут на совместные проекты. В ходе переговоров стороны также обсуждали возможности увеличения инвестиций в клуб в будущем, вне текущего контракта.