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  • Ирландские футболистки сообщили о сексуальных домогательствах от тренеров в 1990-х годах: подробности

Ирландские футболистки сообщили о сексуальных домогательствах от тренеров в 1990-х годах: подробности

7 июля 2024, 23:32
5

В Ирландии разгорелся скандал на фоне жалоб бывших футболисток о сексуальных домогательствах от тренеров. Речь об игроках, чья карьера развивалась в 1990-х годах.

Пятеро спортсменок, тренировавшихся в финансируемой государством академии футбола, сообщили о некорректном поведении тренера Имонна Коллинза. Футболистка Линн Винтерс заявила, что в 18-летнем возрасте ходила на свидания с 31-летним тренером. В ходе встреч Коллинз якобы трогал девушку за интимные места. Взамен Коллинз обещал устроить футбольную карьеру начинающей спортсменке.

На Коллинса пожаловалась и Бриджет Макдональд. По ее словам, она сходила на свидание с Иммоном, они выпили, а затем случился половой акт. После него девушка была «подавлена».

Поступили жалобы и на бывшего главного тренера женской сборной Ирландии Мика Кука. Одна из футболисток заявила, что Кук встретился с ней в гостиничном номере и заставил целоваться. После этого спортсменке стало плохо.

  • Футбольная ассоциация Ирландии дала информацию о полицейском расследовании по жалобам и отметила храбрость женщин, спустя десятки лет решившихся рассказать о домогательствах.

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Источник: Irish Independent
Ирландия
Комментарии (5)
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serhio80
1720387093
гы) 50+ теткам, теперь уже никто не щупает и по номерам не водит) остались только воспоминания)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1720389067
Почему раньше молчали ?
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Просто-333
1720408940
Идиотки. Только себя позорят. Славы желтопрессной захотелось на старости лет.
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odessakmv
1720418862
не вопрос девочки.. все бабло, зааработанное под руководством плохих тренеров собрали, дома, машины продали, все перевели в хосписы и, например, онкоцентры, ...... от медалей и званий отказались, сами медали тоже выставили на благотворительные аукционы.... тогда, может быть, еще и поверим в искреннее тяжесть... ниодна!!!!! еще не отказалась от гонораров полученных ими "через постель"!!!!! .
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subbotaspartak
1720433159
Старушки вспомнили былое... взгрустнулось...
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