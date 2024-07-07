Ирландские футболистки сообщили о сексуальных домогательствах от тренеров в 1990-х годах: подробности

В Ирландии разгорелся скандал на фоне жалоб бывших футболисток о сексуальных домогательствах от тренеров. Речь об игроках, чья карьера развивалась в 1990-х годах.

Пятеро спортсменок, тренировавшихся в финансируемой государством академии футбола, сообщили о некорректном поведении тренера Имонна Коллинза. Футболистка Линн Винтерс заявила, что в 18-летнем возрасте ходила на свидания с 31-летним тренером. В ходе встреч Коллинз якобы трогал девушку за интимные места. Взамен Коллинз обещал устроить футбольную карьеру начинающей спортсменке.

На Коллинса пожаловалась и Бриджет Макдональд. По ее словам, она сходила на свидание с Иммоном, они выпили, а затем случился половой акт. После него девушка была «подавлена».

Поступили жалобы и на бывшего главного тренера женской сборной Ирландии Мика Кука. Одна из футболисток заявила, что Кук встретился с ней в гостиничном номере и заставил целоваться. После этого спортсменке стало плохо.

Футбольная ассоциация Ирландии дала информацию о полицейском расследовании по жалобам и отметила храбрость женщин, спустя десятки лет решившихся рассказать о домогательствах.

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