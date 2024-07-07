Талалаев заявил, что тренер Португалии неправильно использовал Роналду на Евро-2024

Бывший тренер «Химок», «Ахмата», «Торпедо» Андрей Талалаев оценил выступление Португалии на Евро-2024.

Португальцы вылетели в 1/4 финала от Франции.

«У Португалии семь человек играет за линией играют, а тройка впереди что‑то да затолкает. Не затолкают, так пройдут по пенальти. Приблизительно у команд было по два с половиной момента.

Чем хорош футбол? Результат! Кто каким ушел? Сытый? Довольный? Или обсуждаем сервировку? Французы прошли дальше. Мы сколько угодно можем обсуждать, что Португалия отдала все.

Большего ожидал от Роберто Мартинеса и этой Португалии. Криштиану Роналду? Время приходит и нужно принимать решения! Португалия могла бы забить намного больше голов, если бы был профильный центрфорвард. Роналду надо было выпускать обязательно. Он лидер, он тащит за собой команду, он капитан, просто ему надо было дозировать время. Проблему вратаря португальцы решили.

У Пепе, наверное, третья молодость. Мартинес вынужден, однако, держать низкую линию обороны. У Пепе есть опыт, умение, желание доказать, что он состоятелен. Он пробежал 8,4 км. Это возможно для центрального защитника, если команда обороняется так низко. Если нужно, чтобы человек просто был, держал раздевалку, то Пепе еще может играть в больших клубах, помогать, двигать их и даже трофеи завоевывать», – сказал Талалаев.