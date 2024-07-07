Джака прокомментировал вылет Швейцарии с Евро-2024

«Первое чувство – печаль и разочарование, потому что мы не заслуживали такого поражения. С другой стороны, мы можем гордиться собой. С первой игры и до сегодняшнего дня мы продолжали прогрессировать, показывали характер, отличный командный дух и всегда говорили себе: «Чтобы победить нас, потребуется много усилий», – высказался Джака.

Швейцария закончила свое выступление на Евро. Команда Мурата Якина уступила англичанам. Защитник Мануэль Аканджи смазал единственный пенальти в серии.

Это первое поражение швейцарцев на турнире. До этого было 2 победы и 2 ничьих.

На Евро-2020 швейцарская сборная также вылетела в 1/4 финала, проиграв в Испании (1:1, 1-3 пен.). Гранит Джака, играющий на позиции опорного хавбека, провел на турнире 5 игр, в которых не отметился ни одним голевым действием.

Англичане в следующем раунде встретятся с Нидерландами. В другом полуфинале сразятся Испания и Франция.