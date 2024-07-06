Мостовой порассуждал о карьерных перспективах Дзюбы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по поводу карьерных перспектив Артема Дзюбы.
«Артeм, наверно, сам уже думает, когда заканчивать? Ему будет потяжелее, чем Джикии. Все были в его возрасте. Я тоже заканчивал в 35–36. Мог спокойно ещe года два-три играть. Другое дело, что я 15 лет играл за границей, и мне было тяжело возвращаться. У всех ведь разные ситуации, помимо футбола есть же ещe жизнь», – высказался Мостовой.
- Артем Дзюба остался без клуба после расторжения контракта с «Локомотивом». Игрок находится в поисках новой команды.
- По сообщениям СМИ, приоритетом для Артема являются российские клубы. Он уже отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии.
- Дзюба провел в РПЛ 422 поединка, в них он сумел записать на свой счет 160 голов и 95 ассистов. Россиянин является 4-кратным чемпионом России в составе «Зенита».
- Ранее источники сообщали о том, что в услугах воспитанника «Спартака» заинтересованы «Факел» и махачкалинское «Динамо».
Источник: Metaratings.ru