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Мостовой порассуждал о карьерных перспективах Дзюбы

6 июля 2024, 20:22
4

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями по поводу карьерных перспектив Артема Дзюбы.

«Артeм, наверно, сам уже думает, когда заканчивать? Ему будет потяжелее, чем Джикии. Все были в его возрасте. Я тоже заканчивал в 35–36. Мог спокойно ещe года два-три играть. Другое дело, что я 15 лет играл за границей, и мне было тяжело возвращаться. У всех ведь разные ситуации, помимо футбола есть же ещe жизнь», – высказался Мостовой.

  • Артем Дзюба остался без клуба после расторжения контракта с «Локомотивом». Игрок находится в поисках новой команды.
  • По сообщениям СМИ, приоритетом для Артема являются российские клубы. Он уже отклонил предложения из Китая, Турции и Саудовской Аравии.
  • Дзюба провел в РПЛ 422 поединка, в них он сумел записать на свой счет 160 голов и 95 ассистов. Россиянин является 4-кратным чемпионом России в составе «Зенита».
  • Ранее источники сообщали о том, что в услугах воспитанника «Спартака» заинтересованы «Факел» и махачкалинское «Динамо».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Дзюба Артем Мостовой Александр
Комментарии (4)
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andr45
1720288314
Вот, что значит футбольный опыт и интеллект суперигрока Мостового) Как же он чувствует игроков и их потенциал! ВОСХИЩЕН!!! «Всегда рассматривал Бакаева как очень хорошего игрока. Это потеря для «Спартака» и приобретение для «Зенита» Поздравляю «Зенит» — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста» «Джикия не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА — Джикия может перейти куда угодно.» «Дзюба спокойно может играть ещё два-три сезона. Удачи ему»
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BoevStas1
1720293389
Как всегда не забыл упомянуть,за своё и заграницу)))не сдается Саша Царь))
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Lee Hoy
1720295336
"Факел". Красивое название и Артем там не затеряется.
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