Мбаппе объяснил промах Феликса в серии пенальти после матча Евро-2024 Португалия – Франция

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал комментарий по серии пенальти после матча 1/4 финала Евро-2024 против Португалии (0:0, 5:3 по пенальти).

Единственный удар в серии не реализовал Жоау Феликс.

«Наш вратарь Майк Меньян пугает. Феликс пробил в сторону штанги, потому что понимал, что нужно бить в угол. Жоау видел вратаря, способного достать мяч. Значит, нужно бить в угол. И иногда этим углом оказывается штанга», – сказал Мбаппе.