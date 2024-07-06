Журавель предложил революционное изменение в правила футбола

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель предложил ввести в профессиональный футбол правило из медиафутбола.

Свое предложение журналист высказал после матча 1/4 финала Евро-2024 Португалия – Франция (0:0, 3:5 по пенальти).

«Глядя такие матчи, всерьeз думаешь об идее, которую воплощают в медиа футболе, – в плей-офф пробивать пенальти до игры. Чтобы заранее был известен победитель в случае ничьей.

Кстати, как-то давно и в большом футболе звучала такая мысль. Просто непонятно, как организационно это устроить. И ещe, конечно, накал и драма серии будут другими, но всe равно ТВ бы, скорее всего, за.

Ну реально другая мотивация была бы у команд в случае предматчевой серии и мы бы видели совсем другой футбол», – считает Журавель.