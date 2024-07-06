Мюллер допустил, что завершит карьеру в сборной Германии

Немецкий полузащитник Томас Мюллер высказался о своем будущем в национальной команде.
«Очень возможно, что это был мой последний матч за сборную», – заявил Мюллер.
- Германия потерпела поражение в игре с Испанией (1:2) и покинула Евро.
- 34-летний Томас Мюллер, играющий на позиции атакующего полузащитника, сыграл на домашнем турнире всего 2 встречи, в которых сумел записать в свой актив 1 ассист.
- Всего на счету игрока «Баварии» 131 поединок в майке немецкой сборной. В них Томас забил 45 голов и отдал 41 голевой пас.
- В минувшем сезоне на счету Мюллера 7 голов и 12 ассистов в 41 игре за «Баварию».
Источник: Sky Germany