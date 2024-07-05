Евро-2024. Испания победила Германию (2:1) в дополнительное время и вышла в полуфинал турнира

В матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 Испания обыграла хозяев турнира – сборную Германии – со счетом 2:1. Все голы во встрече забили футболисты, вышедшие на замену.

Первый гол на счету полузащитника испанской команды Дани Ольмо на 51-й минуте. Он вышел на замену на 8-й минуте вместо получившего травму Педри.

Германия отыгралась на 89-й минуте встречи усилиями Флориана Вирца. Немецкий хавбек вышел на замену с началом второго тайма.

Испания забила победный гол в конце дополнительного времени. На 119-й минуте отличился Микель Мерино, который появился на поле на 80-й.

В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Португалия – Франция.

Евро-2024. 1/8 финала

Испания – Германия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ольмо, 51; 1:1 – Вирц, 89; 2:1 – Мерино, 119.

Удаление: Карвахаль, 120+6 – нет.

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