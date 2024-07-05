Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Евро-2024. Испания победила Германию (2:1) в дополнительное время и вышла в полуфинал турнира

Евро-2024. Испания победила Германию (2:1) в дополнительное время и вышла в полуфинал турнира

5 июля 2024, 21:38
27

В матче 1/4 финала чемпионата Европы-2024 Испания обыграла хозяев турнира – сборную Германии – со счетом 2:1. Все голы во встрече забили футболисты, вышедшие на замену.

Первый гол на счету полузащитника испанской команды Дани Ольмо на 51-й минуте. Он вышел на замену на 8-й минуте вместо получившего травму Педри.

Германия отыгралась на 89-й минуте встречи усилиями Флориана Вирца. Немецкий хавбек вышел на замену с началом второго тайма.

Испания забила победный гол в конце дополнительного времени. На 119-й минуте отличился Микель Мерино, который появился на поле на 80-й.

В полуфинале Испания сыграет с победителем матча Португалия – Франция.

Евро-2024. 1/8 финала

Испания – Германия – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ольмо, 51; 1:1 – Вирц, 89; 2:1 – Мерино, 119.

Удаление: Карвахаль, 120+6 – нет.

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1720204772
Классный матч. Даже хорошо, что он не по пенальти закончился.
Ответить
...короче
1720205106
...хорошая игра, командам спасибо!... Желал победы испанцам, а немцы были очень хороши, гнули свою линию, организованы до педантизма... По судейству - мрак!(...
Ответить
Spartak_forv@
1720205136
Шикарный матч с накалом страстей,с победой и выходом в полуфинал всех болельщиков сборной Испании!
Ответить
Цугундeр
1720205450
Германия ,дранг нах.. Этот победный гол войдёт в историю . Неимоверная красота.
Ответить
Ивантеевец
1720205534
Немцев настолько откровенно тянули за уши в полуфинал, что смотреть уже противно было. Кросс на желтую наиграл еще в основное время, пенальти в начале второго тайма в ворота немцев не назначили, вместо трех минут в овертайме играли шесть и все равно справедливость восторжествовала. Испанцы выжатые как лимоны и если матч Франция-Португалия не будет таким же трудозатратным, то полуфинал для них скорее всего станет финальной точкой.
Ответить
VVM1964
1720205819
VIVA ESPANIA !!!
Ответить
VVM1964
1720206483
Такой матч - украшение любого финала !!! Очень жаль, что жребий свел эти команды в 1/4, Победитель этого матча процентов на 70-80 считаю должен победить в турнире в целом. Рад, что эту победу удалось выгрызть Испании - изначально болею за них !!!
Ответить
ScarlettOgusania
1720206568
испанцы играли лучше и заслуженно победили, немцы играли грязно, и Кроос должен был получить 3 ЖК, не меньше, хотелось бы полуфинал: Испания - Франция)
Ответить
Январь 59
1720206601
Ни за кого не болел, просто смотрел. Пожалуй первая игра, на этом турнире, в которой была интрига до самого конца, при красивом футболе все 120 минут.
Ответить
slavа0508
1720206934
Испанцы заслужили победу . немного но были лучше .
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
4
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+