Ширер намекнул, что Роналду нужно завершать карьеру

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер считает, что нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду нужно принять решение о завершении карьеры.

«Я эксперт в вопросе своевременного ухода из футбола. Нужно уходить тогда, когда нарушается баланс между желаемым и реальностью.

В какой-то момент каждый должен решить, когда нужно уходить. Смотреть правде в глаза чертовски трудно, да. Ты не хочешь, чтобы все заканчивалось», – сказал Ширер.