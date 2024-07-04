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  • Соболев выложил цитату на фоне слухов о переговорах с «Зенитом»

Соболев выложил цитату на фоне слухов о переговорах с «Зенитом»

4 июля 2024, 23:34
7

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал загадочную цитату в своем телеграм-канале.

Он сделал это на фоне новостей о возможном трансфере спартаковца в «Зенит».

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют.

А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», – говорится в цитате, выложенной Соболевым.

  • Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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Источник: телеграм-канал Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1720140973
И чё?
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Niklas80
1720143664
Философ, ***.
Ответить
Spartak_forv@
1720156033
Если заблудился в лесу,иди домой
Ответить
ilichkadr
1720159594
Ты словом Божиим незнанье закрываешь, И больше тех мужей у нас быть уповаешь, Ты думаешь, Пахом, что ты уж Златоуст! Но мы уверены о том, что мозг твой пуст. Михаил Васильевич Ломоносов
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Зарема лис
1720165001
Поэтом Соболь и не общается с журналистами
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Константин-Шапкин-google
1720287681
В этом сезоне Санёк накидает ленгазу не люлями так голами. Будет вам тогда и гы гы и бы бы. Не получилось как Баку на скамейку прикупить
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zigbert
1720382826
Такая цитата как раз и отражает сегодняшнее отношение к Соболеву всех его недоброжелателей.
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