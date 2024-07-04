Соболев выложил цитату на фоне слухов о переговорах с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал загадочную цитату в своем телеграм-канале.

Он сделал это на фоне новостей о возможном трансфере спартаковца в «Зенит».

«Мы живем в такое время, что если о тебе слышат хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют.

А если и вовсе не слышат ничего, то придумывают», – говорится в цитате, выложенной Соболевым.

Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

В прошедшем сезоне он забил 10 голов и сделал 9 ассистов в 34 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро. Отступные для российских клубов – 30 млн евро.

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