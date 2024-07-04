Губерниев высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал разговорами в пользу бедных высказывания о скучном футболе сборной Англии на Евро-2024.

«Англия показывает скучный футбол на Евро-2024? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире. В футболе часто так бывает, невзрачные вначале команды раскрываются в конце. Они идут вверх по турнирной лестнице, понимая всю степень ответственности», – сказал Губерниев.