Губерниев высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев назвал разговорами в пользу бедных высказывания о скучном футболе сборной Англии на Евро-2024.
«Англия показывает скучный футбол на Евро-2024? Это все разговоры в пользу бедных. Футбол прагматичный, запас у команды большой. Мне представляется, что англичане, несмотря ни на что, созрели для победы на турнире. В футболе часто так бывает, невзрачные вначале команды раскрываются в конце. Они идут вверх по турнирной лестнице, понимая всю степень ответственности», – сказал Губерниев.
- На групповом этапе англичане победили Сербию (1:0), сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала команда победила Словакию в дополнительное время (2:1).
- В 1/4 финала турнира Англия сыграет с Швейцарией 6 июля. Начало матча в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»