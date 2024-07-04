Тен Хаг прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями в связи с заключением нового контракта с клубом.

Стороны продлили соглашение на один год – до лета 2026-го.

«Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью отметить два трофея и множество примеров прогресса по сравнению с тем, в каком состоянии была команда, когда я присоединился к ней.

Однако мы также должны четко понимать, что нам предстоит проделать еще много кропотливой работы, чтобы достичь ожидаемого от «Манчестер Юнайтед» уровня, а это означает борьбу за титулы в Англии и Европе.

В ходе бесед с руководством клуба мы пришли к полному единству в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе», – заявил нидерландский специалист.