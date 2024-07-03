Демирал провокационно отреагировал на новость о расследовании УЕФА в отношении него

Защитник сборной Турции Мерих Демирал не отступил от своей позиции, несмотря на возможные санкции со стороны УЕФА.
- Турки выбили Австрию с Евро-2024.
- Турецкая сборная победила со счетом 2:1 благодаря дублю Демирала.
- После матча футболист выложил фото, на котором он показывает «волчий салют» – жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.
- Также он написал неофициальный девиз турецких националистов – цитату Ататюрка «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком».
- УЕФА начал расследование, обвинив игрока в неподобающем поведении.
В ответ на это Демирал сделал новое политическое заявление.
«Доброе утро, моя Турция. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком», – написал Мерих в соцсетях.
Источник: «Бомбардир»