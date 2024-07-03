Футболист сборной Испании пообещал парикмахеру финал Евро в качестве подарка на свадьбу

Парикмахер сборной Испании Алехандро Олива рассказал, что ему пообещал нападающий Альваро Мората.

«Я женюсь 13 июля, за день до финала. Если они пройдут, на что я надеюсь и желаю, чтобы так и было, посмотрим, возможно, мне удастся со своей женой приехать в Германию на следующий день и отпраздновать европейское чемпионство с надетым кольцом.

Мората приглашен, он пообещал мне финал в качестве свадебного подарка», – сообщил парикмахер.