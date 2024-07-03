Колосков оценил важность Роналду для сборной Португалии

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре Португалия – Словения (0:0, по пенальти 3:0) в 1/8 финала Евро-2024 и игре капитана португальцев Криштиану Роналду.

«Словенцы в матче против Португалии сыграли в обороне очень здорово. Они показали образец своего тактического умения. К тому же, помимо глухой обороны, они проводили довольно резкие контратаки. Поэтому словенцы вчера произвели очень приятное впечатление своей игрой.

Португальцы, на мой взгляд, выложили всe, что могли. Просто Словения их тактически переиграла в основное и дополнительное время. Что касается Роналду, то ему было очень тяжело в этой встрече. Против него всегда играли персонально и очень умело сдерживали его на протяжении всего матча.

Но вся опасность, которая создавалась у ворот сборной Словении, исходила именно от Роналду. Один раз он не достал, второй – не совсем точно пробил, третий – пас вовремя не получил. Криштиану очень важен для этой сборной Португалии как лидер, капитан и игрок.

Именно от Роналду исходит вся угроза португальцев на ворота соперника, но с ним всегда рядом находится опекун или страховщик. Однако Роналду до сих пор в порядке», – сказал Колосков.