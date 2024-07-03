Защитник Чистяков высказался о своем будущем в «Зените»

Российский футболист Дмитрий Чистяков поделился информацией по поводу своего будущего в петербургском клубе.

«Прикольно получилось. Эмоции от возвращения? Приятно чувствовать себя дома. Получилась такая плодотворная поездка у меня. Это уже в прошлом, сейчас я рад вернуться домой. Впереди много работы. Пока никаких предложений нет, я игрок «Зенита» и хочу остаться здесь, показать себя. С Семаком был диалог, но не на тему будущего. Просто пообщались», – заявил Чистяков.

30-летний Дмитрий Чистяков, выступающий на позиции защитника, представляет цвета «Зенита» с 2020 года. В майке невского коллектива игрок поучаствовал в 82 играх. В них Дмитрий сумел записать в свой актив 1 мяч и 3 результативных паса.

Вторую половину минувшего сезона Чистяков провел в «Сочи» на правах аренды.

Отметим, что Чистяков 4 раза выигрывал чемпионат России, 1 раз брал Кубок России, а также завоевывал другие национальные трофеи.

«Зенит» готовится к новому сезону. Петербургская команда обыграла «Сочи» (5:2) в рамках Летнего Кубка.

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