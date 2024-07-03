Футболистов сборной Грузии наградили за успехи на дебютном чемпионате Европы

Игроки и тренеры сборной Грузии получили награды от президента страны Саломе Зурабишвили.

Глава государства вручила им орден Чести на сцене на площади Свободы в Тбилиси.

Были награждены футболисты сборной, главный тренер Вилли Саньоль и члены его штаба, а также руководство местной федерации футбола.