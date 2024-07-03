Футболистов сборной Грузии наградили за успехи на дебютном чемпионате Европы

Игроки и тренеры сборной Грузии получили награды от президента страны Саломе Зурабишвили.
Глава государства вручила им орден Чести на сцене на площади Свободы в Тбилиси.
Были награждены футболисты сборной, главный тренер Вилли Саньоль и члены его штаба, а также руководство местной федерации футбола.
- Грузины ранее ни разу не играли на крупном турнире сборных.
- На Евро-2024 им удалось выйти в плей-офф.
- В 1/8 финала Грузия была разгромлена Испанией – 1:4.
- Орден Чести – государственная награда Грузии, вручаемая гражданам страны за заслуги в различных областях государственной и общественной деятельности.
Источник: ТАСС