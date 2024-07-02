Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Обзор матча Австрия – Турция голы и лучшие моменты (Видео)

2 июля 2024, 23:53
1

Сборная Турции одержала победу над Австрией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 1:2.

1-й тайм

Турки на первой минуте смогли открыть счет, Гюлер с правого фланга хорошо навесил с углового, закручивая в створ! Баумгартнер выбивал мяч практически с линии, но при этом мяч крайне неудачно угодил в стоявшего рядом Поша и полетел в створ, но Пенц справился с рикошетом. Однако, первым на отскоке был Демирал, с пяти метров пробив под перекладину.

Смотреть гол Демирала.

На 3-й минуте сразу же могла Австрия сравнять! Это Баумгартнер с 16 метров пробил совсем рядом с дальней штангой. Через минуту, Шмид с правого фланга навесил с углового, а Линхарт с 7 метров пробил головой выше цели.

На 14-й минуте Мюлдюр на правом фланге забросил мяч вперед, а затем Гюлер справа ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую, но отбились австрийцы. Через 3 минуты Гюлер от центрального круга отважился на дальний удар, и едва не застал он врасплох вышедшего далеко голкипера, но мяч пролетел мимо цели.

На 24-й минуте вновь опасный угловой в исполнении Турции! Гюлер вновь здорово навесил с углового, послав мяч на ближнюю штангу, а там Демирал с 6 метров из борьбы пробил головой чуть выше цели.

На 35-й минуте из аута полетел заброс в штрафную площадь Турции. Там Арнаутович поборолся в воздухе, а Забитцер, положив корпус, уже готов был пробить слета с 11 метров, но из борьбы удар акцентированным не получился.

На 45-й минуте Шмид разогнал атаку по правому флангу и покатил на Поша, который в касание хорошо прострелил к вратарской, а там Баумгартнер из борьбы с Демиралом с 5 метров в створ не попал!

Первый тайм закончен, итог 1:0 в пользу сборной Турции.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

2-й тайм

На 51-й минуте моментище у Арнаутовича! Пош выдал роскошный разрезающий пас, после чего Арнаутович по центру вылетал один на один с вратарем, но Гюнок спас команду, отбив удар. Через 2 минуты Лаймер по центру ворвался в штрафную площадь и с 15 метров пробил рядом с левой штангой. На 54-й минуте третья опасная атака Австрии подряд! Пош, подобрав отскок, с Кадиоглу на плечах справа ворвался в штрафную площадь, но с 12 метров пробил слабовато – угодил мяч в Демирала.

На 56-й минуте вновь Арнаутович запорол выход один на один! Мягко он перебрасывал выбежавшего из ворот голкипера, но мяч на сантиметры разминулся с дальней штангой. Впрочем, был оффсайд у Марко.

На 59-й минуте матча Гюлер с правого фланга с углового выдал шикарную подачу, закрутив мяч во вратарскую. Пенц остался на линии, а Демирал, выиграв верховую борьбу у Дансо и Линхарта, с 3 метров головой переправил мяч в ворота.

Смотреть гол Демирала.

На 66-й минуте Забитцер с правого фланга с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Пош головой скинул на дальнюю штангу, а там во вратарской был совсем один Грегоритч, который в касание без помех переправил мяч в ворота.

Смотреть гол Грегорича.

На 72-й минуте вдвоем Турки убежали в контратаку на четверых соперников! В итоге Йилмаз справа ворвался в штрафную площадь и от лицевой линии из сложного положения отдал хорошую передачу в район 11-метровой отметки, но партнeров там не было.

На 75-й минуте Пош с правого фланга не стал навешивать, а тонко покатил низом в штрафную площадь на Забитцера, который мягко навесил, но турки отбились. А затем Гриллич с 18 метров нанес плотный удар, но Гюнок уверенно выловил мяч.

На 80-й минуте Зайвальд неожиданно здорово открылся в чужой штрафной площади и затем выдал острый прострел к вратарской! С трудом отбились турки. Через минуту с правого фланга полетела подача в штрафную площадь, а там после серии рикошетов Баумгартнер на дальней штанге едва не успел к отскоку, но Каан Айхан в последний момент разрядил ситуацию, выбив мяч с угла вратарской.

На 89-й минуте как же пожадничал Йилмаз! Справа он ворвался в штрафную площадь, а там под него открывались сразу два партнера, но вместо напрашивающейся передачи Йилмаз с острого угла пробил выше цели!

На 92-й минуте Вебер с левого фланга навесил в штрафную площадь, там Грегоритч из борьбы с Бартакжи не сумел пробить головой, а затем с 6 метров Пош едва не добил, но соперник был первым на мяче.

Игрокам сборной Турции удалось удержать победный счет, итог 1:2, Турки идут дальше.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.

Еще по теме:
УЕФА дисквалифицировал Демирала на 2 матча за скандальный жест с Австрией 2
Заявление МИД Турции о скандале на Евро-2024, связанном с жестом Демирала 8
На Евро-2024 произошел скандал с участием игрока сборной Турции – он показал националистический жест, запрещенный в Австрии 14
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Турция Австрия
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1719953873
Вратарь Гюнок невероятно спас Турцию !
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
1
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
1
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
2
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+