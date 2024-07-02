Сборная Турции одержала победу над Австрией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы, итоговый счет 1:2.

1-й тайм

Турки на первой минуте смогли открыть счет, Гюлер с правого фланга хорошо навесил с углового, закручивая в створ! Баумгартнер выбивал мяч практически с линии, но при этом мяч крайне неудачно угодил в стоявшего рядом Поша и полетел в створ, но Пенц справился с рикошетом. Однако, первым на отскоке был Демирал, с пяти метров пробив под перекладину.

Смотреть гол Демирала.

На 3-й минуте сразу же могла Австрия сравнять! Это Баумгартнер с 16 метров пробил совсем рядом с дальней штангой. Через минуту, Шмид с правого фланга навесил с углового, а Линхарт с 7 метров пробил головой выше цели.

На 14-й минуте Мюлдюр на правом фланге забросил мяч вперед, а затем Гюлер справа ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую, но отбились австрийцы. Через 3 минуты Гюлер от центрального круга отважился на дальний удар, и едва не застал он врасплох вышедшего далеко голкипера, но мяч пролетел мимо цели.

На 24-й минуте вновь опасный угловой в исполнении Турции! Гюлер вновь здорово навесил с углового, послав мяч на ближнюю штангу, а там Демирал с 6 метров из борьбы пробил головой чуть выше цели.

На 35-й минуте из аута полетел заброс в штрафную площадь Турции. Там Арнаутович поборолся в воздухе, а Забитцер, положив корпус, уже готов был пробить слета с 11 метров, но из борьбы удар акцентированным не получился.

На 45-й минуте Шмид разогнал атаку по правому флангу и покатил на Поша, который в касание хорошо прострелил к вратарской, а там Баумгартнер из борьбы с Демиралом с 5 метров в створ не попал!

Первый тайм закончен, итог 1:0 в пользу сборной Турции.

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2-й тайм

На 51-й минуте моментище у Арнаутовича! Пош выдал роскошный разрезающий пас, после чего Арнаутович по центру вылетал один на один с вратарем, но Гюнок спас команду, отбив удар. Через 2 минуты Лаймер по центру ворвался в штрафную площадь и с 15 метров пробил рядом с левой штангой. На 54-й минуте третья опасная атака Австрии подряд! Пош, подобрав отскок, с Кадиоглу на плечах справа ворвался в штрафную площадь, но с 12 метров пробил слабовато – угодил мяч в Демирала.

На 56-й минуте вновь Арнаутович запорол выход один на один! Мягко он перебрасывал выбежавшего из ворот голкипера, но мяч на сантиметры разминулся с дальней штангой. Впрочем, был оффсайд у Марко.

На 59-й минуте матча Гюлер с правого фланга с углового выдал шикарную подачу, закрутив мяч во вратарскую. Пенц остался на линии, а Демирал, выиграв верховую борьбу у Дансо и Линхарта, с 3 метров головой переправил мяч в ворота.

Смотреть гол Демирала.

На 66-й минуте Забитцер с правого фланга с углового навесил на ближнюю штангу, откуда Пош головой скинул на дальнюю штангу, а там во вратарской был совсем один Грегоритч, который в касание без помех переправил мяч в ворота.

Смотреть гол Грегорича.

На 72-й минуте вдвоем Турки убежали в контратаку на четверых соперников! В итоге Йилмаз справа ворвался в штрафную площадь и от лицевой линии из сложного положения отдал хорошую передачу в район 11-метровой отметки, но партнeров там не было.

На 75-й минуте Пош с правого фланга не стал навешивать, а тонко покатил низом в штрафную площадь на Забитцера, который мягко навесил, но турки отбились. А затем Гриллич с 18 метров нанес плотный удар, но Гюнок уверенно выловил мяч.

На 80-й минуте Зайвальд неожиданно здорово открылся в чужой штрафной площади и затем выдал острый прострел к вратарской! С трудом отбились турки. Через минуту с правого фланга полетела подача в штрафную площадь, а там после серии рикошетов Баумгартнер на дальней штанге едва не успел к отскоку, но Каан Айхан в последний момент разрядил ситуацию, выбив мяч с угла вратарской.

На 89-й минуте как же пожадничал Йилмаз! Справа он ворвался в штрафную площадь, а там под него открывались сразу два партнера, но вместо напрашивающейся передачи Йилмаз с острого угла пробил выше цели!

На 92-й минуте Вебер с левого фланга навесил в штрафную площадь, там Грегоритч из борьбы с Бартакжи не сумел пробить головой, а затем с 6 метров Пош едва не добил, но соперник был первым на мяче.

Игрокам сборной Турции удалось удержать победный счет, итог 1:2, Турки идут дальше.

Полный видеообзор можно посмотреть на RUTUBE.