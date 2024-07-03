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  • На Евро-2024 произошел скандал с участием игрока сборной Турции – он показал националистический жест, запрещенный в Австрии

На Евро-2024 произошел скандал с участием игрока сборной Турции – он показал националистический жест, запрещенный в Австрии

3 июля 2024, 16:00
14

Защитник сборной Турции Мерих Демирал скандально отпраздновал победу над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Автор дубля в этом матче выложил фото в соцсетях, на котором он показывает так называемый «волчий салют».

Это жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.

Также Демирал процитировал Мустафу Кемаля Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это неофициальный девиз турецких националистов.

УЕФА отреагировал на действия футболиста сборной Турции – начато расследование и назначен инспектор, который рассмотрит «неподобающее поведение» Демирала. Какие ему грозят санкции, пока неизвестно.

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Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Турция Австрия Демирал Мерих
Комментарии (14)
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Spartak_forv@
1720015603
По тупости это дело еще и запостил
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САДЫЧОК
1720016152
Дисква будет! Идиот!
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DVOK68
1720017340
Когда-то вместе учился с пацаном,который был фанатом группы kiss,его так и погоняли-Киса) -Покажи как ты за кисов фанатишь!И Киса ревел во всю свою глотку "КИСССС!!!"и показывал похожий жест)) А турок этот скоро извинятся будет,типа на эмоциях,типа,да пацаны вы не так поняли) Если уже не извинился.
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mutabor0992
1720020622
Походу на евро оттанцевался чУрбан!
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mutabor0992
1720021342
Интересно,как уефа отреагирует?Тут только денежным штрафом и извинениями нельзя ограничиваться.Нужно жарить по полной тухлых шаурмистов!
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gurov.
1720022607
*******
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Lee Hoy
1720025837
Боз курт.
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subbotaspartak
1720027695
Надо выписать предписание УЕФА: Разрешается махать указательным пальцем одной руки, вторую плотно прижать к туловищу...
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edw7777
1720028570
От национализма до нацизма один шаг. Вспомним, что 90 лет назад турки были фашистами. Причем законная кара обошла их стороной в отличие от немцев, итальянцев, японцев. Тогда спустили на тормозах; вот сейчас и начинают выползать подобные отморозки.
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BRO_football
1720030421
Волчий салют? Это "коза" вообще-то. Символ рокеров. Турки, я придумал для вас оправдание. Можете не благодарить)
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