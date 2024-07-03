На Евро-2024 произошел скандал с участием игрока сборной Турции – он показал националистический жест, запрещенный в Австрии

Защитник сборной Турции Мерих Демирал скандально отпраздновал победу над Австрией (2:1) в 1/8 финала Евро-2024.

Автор дубля в этом матче выложил фото в соцсетях, на котором он показывает так называемый «волчий салют».

Это жест турецких националистов, который запрещен в Австрии.

Также Демирал процитировал Мустафу Кемаля Ататюрка: «Как счастлив тот, кто может назвать себя турком». Это неофициальный девиз турецких националистов.

УЕФА отреагировал на действия футболиста сборной Турции – начато расследование и назначен инспектор, который рассмотрит «неподобающее поведение» Демирала. Какие ему грозят санкции, пока неизвестно.