«Ювентус» согласовал условия трансфера хавбека «Ниццы»

«Ювентус» и «Ницца» устно согласовали трансфер в итальянский клуб полузащитника Кефрена Тюрама. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 20 миллионов евро и может возрасти до 25 миллионов за счет бонусов. Футболист подпишет контракт до 2029 года.

Стороны подпишут необходимые документы сегодня и завтра, после чего Тюрам пройдет медосмотр для новой команды.