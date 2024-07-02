«Ювентус» согласовал условия трансфера хавбека «Ниццы»

«Ювентус» и «Ницца» устно согласовали трансфер в итальянский клуб полузащитника Кефрена Тюрама. По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма сделки составит 20 миллионов евро и может возрасти до 25 миллионов за счет бонусов. Футболист подпишет контракт до 2029 года.
Стороны подпишут необходимые документы сегодня и завтра, после чего Тюрам пройдет медосмотр для новой команды.
- 23-летний Тюрам в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Ниццу», забил 1 гол и отдал 1 передачу.
- Он является сыном известного экс-футболиста сборной Франции Лилиана Тюрама и младшим братом форварда «Интера» Маркуса Тюрама.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X