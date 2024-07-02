«Локомотив» скорректирует задачи на сезон из-за ухода Глушенкова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о задачах команды на предстоящий сезон.

– Был ли разговор с командой о задачах на грядущий сезон? Какие они?

– Как вы уже заметили в начале разговора, мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался – это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи.

Сегодня в «Локомотиве» есть исполнители, талантливые игроки. Мы сможем быть конкурентоспособными. Другое дело, что молодежи может потребоваться больше времени для адаптации, а главному тренеру и его штабу необходимо перестроить состав.

– В адрес «Локомотива» много критики – агенты, бывшие футбольные функционеры, экс-футболисты заявляют, что из клуба хотят сделать среднюю команду. Как вы на это реагируете?

– «Локомотив» сегодня – не средняя команда. Последний результат в чемпионате России – четвертое место с четырьмя очками от первого места. Тот, кто говорит, что из «Локомотива» хотят сделать среднюю команду, наверное, на протяжении многих лет привык получать из клуба очень многое – то, что сегодня мы не хотим отдавать на воздух.

Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков и российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» – это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть.