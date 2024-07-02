Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала чемпионата Европы в котором сыграют сборные Румынии и Нидерландов. Игра состоится 2 июля, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
Румыния: Ницэ, Ратиу, Драгушин, Буркэ, Могой, Марин, Хаджи, Марин, Ман, Станчу, Дрэгуш.
Главный тренер: Эдуард Йорданеску
Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, Аке, де Врей, Дамфрис, Саймонс, Гакпо, Риндерс, Схаутен, Бергвейн, Депай.
Главный тренер: Рональд Куман
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Источник: «Бомбардир»