Вратарь Румынии пнул кроссовок фаната перед голом Нидерландов

Вратарь сборной Румынии Флориан Ницэ в матче с Нидерландами (0:3) отвлекся за несколько секунд до третьего гола соперников.
Голкипер пнул находившийся в его штрафной площади кроссовок за несколько секунд до удара по его воротам Дониэлла Малена на 90+3-й минуте, но не сумел откинуть обувь далеко.
Кадр из трансляции BBC
- Обувь оказались на газоне после того, как на поле ранее выбежал фанат. Стюарды увели его, а кроссовки болельщика остались на траве.
- Кроссовок находился недалеко от траектории удара Малена.
Источник: Orange Sport