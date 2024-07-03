Вратарь Румынии пнул кроссовок фаната перед голом Нидерландов

Вратарь сборной Румынии Флориан Ницэ в матче с Нидерландами (0:3) отвлекся за несколько секунд до третьего гола соперников.

Голкипер пнул находившийся в его штрафной площади кроссовок за несколько секунд до удара по его воротам Дониэлла Малена на 90+3-й минуте, но не сумел откинуть обувь далеко.

Кадр из трансляции BBC