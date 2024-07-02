Черданцев объяснил, почему Роналду – великий

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о Криштиану Роналду после матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия – Словения (0:0, 3:0 по пенальти).

Роналду не забил пенальти на 105-й минуте.

Однако он отличился в серии пенальти.

«А что все орут? Спросите себя (кто играл в спортивные игры хотя бы во дворе): вы бы пошли ПЕРВЫМ бить в серии на вылет, не забив только что в игре? Это какой характер чемпиона нужно иметь, чтобы не зассать и пойти бить ПЕРВЫМ!

Как бы кто к Роналду ни относился, то что он сегодня сделал со слезами на глазах и пойдя перед всем миром доказать, что не боги горшки обжигают, и делает его великим спортсменом», – написал Черданцев.