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  • Дзюба высказался о жалобах людей на жаркую погоду: «Народ, конечно, удивительный»

Дзюба высказался о жалобах людей на жаркую погоду: «Народ, конечно, удивительный»

2 июля 2024, 03:43
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Российский футболист Артем Дзюба отреагировал на жалобы людей на жаркую погоду.

«Всем привет! Всем доброе утро! Прекрасного настроения всем, ребятки, мальчишки и девчонки. Еду на тренировочку. Работаем, не останавливаемся. Погода просто прекрасная. Все говорят: «Жара, жара...» Жалуются. Когда у нас постоянно холода, то все: «Ой, скорее бы было солнышко, жарко». Как только оно появляется – все начинают жаловаться. Я вообще не понимаю. Народ, конечно, удивительный.

Наслаждаемся таким прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Как говорят мудрецы, самая сильная победа – это победа над своим негативным мышлением. Так что, ребятки, улыбаемся и думаем только о хорошем. Все, всем пока-пока. Хорошего настроения!», – заявил Дзюба.

  • Российский форвард Артем Дзюба, который в августе отпразднует свое 36-летие, находится в статусе свободного агента. Форвард ищет себе новый клуб.
  • Ранее в СМИ сообщали о том, что в услугах страйкера заинтересованы «Динамо» из Махачкалы и «Факел». Также обсуждается вариант с переездом в Китай, где в местном клубе «Шанхай Шенхуа» работает Леонид Слуцкий.
  • Наибольшее количество игр за свою карьеру Дзюба провел в футболке «Зенита». В 249 играх он наколотил 108 голов и оформил 70 голевых передач. С невским коллективом Дзюба 4 раза выиграл чемпионат России, 2 раза завоевывал Кубок России, а также выигрывал ряд других трофеев.
  • В минувшем сезоне Артем представлял цвета «Локомотива» из Москвы. Форвард набрал 4+4 по системе «гол плюс пас» в 26 играх. Клуб и игрок приняли решение не продолжать сотрудничество.
  • Отметим, что в активе Дзюбы 30 голов в 55 матчах за сборную России.

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Источник: Социальные сети Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (2)
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evgevg13
1719887010
Народ ему не нравится. А если на тренировочку не в машине с кондюком, а пешком. И назад на своих двоих. И так каждый день. Или он уже в депутаты готовится?
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