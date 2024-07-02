Дзюба высказался о жалобах людей на жаркую погоду: «Народ, конечно, удивительный»

Российский футболист Артем Дзюба отреагировал на жалобы людей на жаркую погоду.

«Всем привет! Всем доброе утро! Прекрасного настроения всем, ребятки, мальчишки и девчонки. Еду на тренировочку. Работаем, не останавливаемся. Погода просто прекрасная. Все говорят: «Жара, жара...» Жалуются. Когда у нас постоянно холода, то все: «Ой, скорее бы было солнышко, жарко». Как только оно появляется – все начинают жаловаться. Я вообще не понимаю. Народ, конечно, удивительный.

Наслаждаемся таким прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Как говорят мудрецы, самая сильная победа – это победа над своим негативным мышлением. Так что, ребятки, улыбаемся и думаем только о хорошем. Все, всем пока-пока. Хорошего настроения!», – заявил Дзюба.