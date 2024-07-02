Радимов заявил, что Тедеско должен покинуть пост главного тренера сборной Бельгии

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями по поводу выступления Бельгии на Евро-2024.
«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брeйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти. Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», – заявил Радимов.
- Бельгия неудачно выступила на Евро-2024. Команда вылетела, уступив Франции (0:1) в 1/8 финала турнира. Единственный гол дружина Доменико Тедеско забила в собственные ворота. Отличился Ян Вертонген, играющий на позиции центрального защитника.
- Всего в активе бельгийской сборной 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Команда забила всего 2 гола на континентальном первенстве.
- 38-летний Доменико Тедеско, известный в России по работе в столичном «Спартаке», был утвержден рулевым Бельгии в 2023 году. В активе немца 18 игр, в которых он сумел записать в свой актив 11 побед. Также у тренера 5 ничьих и 2 поражения.
- Примечательно, что для Тедеско Евро – первый крупный турнир в карьере. Ранее он работал на клубном уровне. В активе Доменико Кубок Германии, который он выиграл вместе с «РБ Лейпцигом» в 2022 году.
Источник: «Матч ТВ»