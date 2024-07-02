Радимов заявил, что Тедеско должен покинуть пост главного тренера сборной Бельгии

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился мыслями по поводу выступления Бельгии на Евро-2024.

«Эпоха бельгийцев закончилась. Думаю, что Де Брeйне может завершить карьеру в национальной команде. Нужно ждать новое поколение, которое, как мы видим, не настолько талантливое, как предыдущее. Лукаку на этой ноте тоже должен уйти. Я уверен, что Тедеско должен уйти, так как сборная Бельгии не должна показывать такой футбол», – заявил Радимов.