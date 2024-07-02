Роналду: «Это мой последний Евро»

Португальский форвард Криштиану Роналду высказался о своем будущем в национальной команде.

«Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность», – пояснил Роналду.