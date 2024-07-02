Роналду: «Это мой последний Евро»

Португальский форвард Криштиану Роналду высказался о своем будущем в национальной команде.
«Это будет мой последний Евро, конечно. Но меня это не трогает, меня трогает энтузиазм. Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по полной за эту футболку, скучаю я по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно брать на себя ответственность», – пояснил Роналду.
- Криштиану Роналду в феврале отпраздновал свое 39-летие.
- Он дебютировал за Португалию в 2003 году в контрольном поединке против Казахстана (1:0).
- Свой первый гол Криштиану забил на Евро в 2004 году в ворота Греции (1:2). Всего на счету Роналду 130 мячей и 47 голевых пасов в 211 поединке в майке сборной.
- Главным достижением Роналду в составе своей национальной команды является победа на Евро-2016.
- Португалия продолжает выступать на Евро-2024. Команда вышла в четвертьфинал, обыграв Словению (0:0, 3-0 пен.).
- Отметим, что Роналду пока не удается отметиться голом на турнире в Германии. На его счету 1 ассист в игре против Турции (3:0). В матче со словенцами Роналду не реализовал 11-метровый в овертайме.