Футболист сборной Португалии высказался о матче со Словений на Евро-2024

Хавбек Португалии Жоау Пальинья поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Словении в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«У Словении отличная команда, это один из приятных сюрпризов этого чемпионата Европы. Нас ждет очень сложная игра, ведь по мере приближения к финальным этапам уровень конкуренции возрастает.

Дебют Словении в плей-офф Евро? Когда вы доходите до этой стадии, я не думаю, что опыт имеет такое уж значение. Мы понимаем, с чем нам предстоит столкнуться. Знаем сильные стороны Словении. Играть против них нелегко, но мы тоже сильны. У нас самые большие амбиции», – заявил Пальинья.