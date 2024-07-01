Футболист сборной Португалии высказался о матче со Словений на Евро-2024

Хавбек Португалии Жоау Пальинья поделился мыслями по поводу предстоящего поединка против Словении в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«У Словении отличная команда, это один из приятных сюрпризов этого чемпионата Европы. Нас ждет очень сложная игра, ведь по мере приближения к финальным этапам уровень конкуренции возрастает.
Дебют Словении в плей-офф Евро? Когда вы доходите до этой стадии, я не думаю, что опыт имеет такое уж значение. Мы понимаем, с чем нам предстоит столкнуться. Знаем сильные стороны Словении. Играть против них нелегко, но мы тоже сильны. У нас самые большие амбиции», – заявил Пальинья.
- Португалия пока удачно выступает на Евро-2024. Команда легко выиграла свою группу, набрав 6 очков первых двух поединках.
- В 3-м туре тренер португальской сборной Роберто Мартинес провел масштабную ротацию состава. Португалия уступила Грузии (0:2) и позволила ей выйти в плей-офф континентального первенства в Германии.
- Словения же попала в один квартет с Англией, Данией и Сербией. По итогам 3 туров словенская дружина заработала 3 турнирных балла и вышла в плей-офф с 3-го места.
- Отметим, что Португалия и Словения встречались всего 1 раз. В марте 2024 года команды играли друг с другом в рамках товарищеского поединка. В той встрече победу праздновала Словения. Словенцы дважды поразили ворота португальцев.
Источник: Официальный сайт УЕФА