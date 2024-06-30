Новичок Серии А намерен подписать экс-защитника «Манчестер Юнайтед»

Французский футболист Рафаэль Варан может перебраться в «Комо».
По сведениям источника, боссы «Комо» хотят видеть в своей команде 31-летнего француза, играющего на позиции центрального защитника. Переговоры скоро начнутся. Игрок уже находится в Италии. Также на Варана претендует «Рома».
- Рафаэль Варан представлял цвета «МЮ» с 2021 года. В майке английского коллектива француз 95 поединков, в которых сумел записать на свой счет 2 гола и 1 ассист.
- Этим летом «МЮ» и защитник приняли решение не продолжать сотрудничество. Контракт игрока истек.
- «Комо» Сеска Фабрегаса новый сезон проведет в Серии А.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио