Новичок Серии А намерен подписать экс-защитника «Манчестер Юнайтед»

Французский футболист Рафаэль Варан может перебраться в «Комо».

По сведениям источника, боссы «Комо» хотят видеть в своей команде 31-летнего француза, играющего на позиции центрального защитника. Переговоры скоро начнутся. Игрок уже находится в Италии. Также на Варана претендует «Рома».