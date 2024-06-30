Аршавин отказался заключать пари с Ловчевым на Евро-2024: «У вас деньги есть?»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев хотел заключить пари с бывший футболистом сборной России Андреем Аршавиным.

Андрей Аршавин и Евгений Ловчев принимали участие в качестве экспертов программы «Все на Матч!», посвященной матчам Италия – Швейцария и Германий – Дания. В ходе обсуждения Ловчев предложил Аршавину заключить пари на возможный исход поединка 1/4 финала между Германией и Испанией. Но Андрей не стал принимать спор, сопроводив свой отказ вопросом Ловчеву: «У вас деньги есть»?

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