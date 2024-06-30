Аршавин оценил игру Германии в матче против Дании

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу игры сборной Германии в матче против Дании (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.
«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию, чем немцы датчан. Мне Германия вообще не понравилась, их победа сегодня была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», – высказался Аршавин.
- Германия сумел пробиться в четвертьфинал домашнего турнира, обыграв Данию.
- Все свои мячи немцы забили во второй половине игры. Счет в поединке своим точным ударом с пенальти открыл нападающий Кай Хаверц. Точку в игре поставил полузащитник Джамал Мусиала.
- Примечательно, что немецкая сборная могла и проигрывать по ходу поединка. Дании удалось открыть счет, но ее гол был отменен из-за минимального офсайда.
- Теперь Германия ожидает своего нового соперника. Им станет кто-то из пары Испания – Грузия.
Источник: «Матч ТВ»