Аршавин оценил игру Германии в матче против Дании

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу игры сборной Германии в матче против Дании (2:0) в рамках 1/8 финала Евро-2024.

«Два ожидаемых результата. Даже сборная Швейцарии более уверенно обыграла Италию, чем немцы датчан. Мне Германия вообще не понравилась, их победа сегодня была на тоненького. Если бы не поставили пенальти, игра могла уйти в дополнительное время», – высказался Аршавин.