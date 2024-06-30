Месси впервые за восемь лет не попал в состав Аргентины на матч крупного турнира

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони принял решение не выпускать Лионеля Месси на заключительный поединок группового этапа Кубка Америки против Перу.
Встреча состоится в Майами на арене «Хард Рок». Мексиканец Сесар Артуро Рамос, назначенный главным рефери на поединок, даст стартовый свисток в 3:00 по московскому времени. Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси не попал в состав.
- Отметим, что Аргентина уже решила все свои вопросы, набрав максимальное количество турнирных баллов после 2 туров.
- Перу же имеет в своем активе 1 очко и располагается на 3-й строчке, отставая от Канады на 2 балла. Команде необходима только победа.
Источник: «Бомбардир»