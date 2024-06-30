Результаты матчей Евро-2024, 29 июня

В субботу, 29 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – первые в 1/8 финала.
Италия всухую проиграла Швейцарии и вылетела из турнира. Команда Лучано Спаллетти не защитит титул чемпиона Европы.
Германия победила Данию и прошла дальше. Встречу останавливали в первом тайме из-за грозы в Дортмунде.
Результаты Евро-2024 29 июня
1/8 финала
Швейцария – Италия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фройлер, 37; 2:0– Варгас, 46.
Германия – Дания – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Хаверц (с пенальти), 53; 2:0 – Мусиала, 68.
Источник: «Бомбардир»