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Расписание матчей
Евро-2024
Швейцария - Италия
Швейцария - Италия: обзор матча 29 июня 2024
Швейцария
29.06.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Италия
37'
Р. Фройлер
46'
Р. Варгас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Италия
Замена
Р. Штеффен
️️️️
М. Эбишер
90'
+2
86'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Фаджоли
Замена
К. Дуа
️️️️
Б. Эмболо
77'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Д. Ндой
77'
75'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Б. Кристанте
75'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
М. Дармиан
Замена
Л. Стержиу
️️️️
Ф. Ридер
72'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Варгас
72'
64'
Замена
М. Ретеги
️️️️
Н. Барелла
57'
Желтая карточка
Д. Манчини
ГОЛ! 2:0!
Р. Варгас
Пас отдал
М. Эбишер
46'
46'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
С. Эль-Шаарави
45'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
Р. Варгас
37'
35'
Желтая карточка
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Бриан Кристанте
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Венсан Сьерро
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Италия
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
22
Шер
10
Джака
20
Эбишер
8
Фройлер
22
Ридер
17
Варгас
11
Ндой
7
Эмболо
4-2-3-1
1
Доннарумма
13
Дармиан
23
Манчини
6
Бастони
22
Ди Лоренцо
16
Кристанте
18
Барелла
14
Кьеза
10
Фаджоли
22
Эль-Шаарави
20
Скамакка
22
Ридер
2
Стержиу
2
Стержиу
22
Ридер
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
7
Эмболо
9
Дуа
9
Дуа
7
Эмболо
11
Ндой
6
Сьерро
6
Сьерро
11
Ндой
20
Эбишер
11
Штеффен
11
Штеффен
20
Эбишер
13
Дармиан
20
Камбьясо
20
Камбьясо
13
Дармиан
10
Фаджоли
16
Фраттези
16
Фраттези
10
Фаджоли
16
Кристанте
10
Пеллегрини
10
Пеллегрини
16
Кристанте
22
Эль-Шаарави
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
22
Эль-Шаарави
18
Барелла
9
Ретеги
9
Ретеги
18
Барелла
Остались в запасе
Швейцария
Италия
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Остались в запасе
13
Гульельмо Викарио
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
10
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Швейцария - Италия
3
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
15
Офсайды
0
1
Количество передач
513
519
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
87
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.78
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
68172 из 74244 зрителей (91%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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