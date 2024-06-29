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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Дания
Германия - Дания: обзор матча 29 июня 2024
Германия
29.06.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 0
Завершен
Дания
53'
К. Хаверц (П)
68'
Д. Мусиала
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Германия - Дания
Замена
В. Антон
️️️️
Л. Сане
88'
81'
Замена
В. Кристиансен
️️️️
А. Бах
81'
Замена
М. Дамсгор
️️️️
К. Эриксен
81'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
А. Кристенсен
81'
Замена
Й. Винд
️️️️
Р. Хойлунд
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Д. Мусиала
80'
Замена
Ф. Вирц
️️️️
Д. Раум
80'
72'
Желтая карточка
Й. Андерсен
69'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Т. Делэни
ГОЛ! 2:0!
Д. Мусиала
Пас отдал
Н. Шлоттербек
68'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
Р. Андрих
65'
Замена
Э. Джан
️️️️
И. Гюндоган
65'
60'
Желтая карточка
Й. Меле
57'
Желтая карточка
А. Бах
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Хаверц
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
23
Роберт Андрих
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Янник Вестергор
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
5
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нойер
22
Раум
15
Шлоттербек
2
Рюдигер
6
Киммих
8
Кроос
21
Гюндоган
23
Андрих
10
Мусиала
19
Сане
7
Хаверц
3-3-1-2-1
1
Шмейхель
3
Вестергор
13
Кристенсен
2
Андерсен
5
Меле
8
Делэни
18
Бах
23
Хейбьерг
11
Сков Ольсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
19
Сане
3
Антон
3
Антон
19
Сане
10
Мусиала
23
Хенрикс
23
Хенрикс
10
Мусиала
21
Гюндоган
23
Джан
23
Джан
21
Гюндоган
22
Раум
17
Вирц
17
Вирц
22
Раум
23
Андрих
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
23
Андрих
18
Бах
5
Кристиансен
5
Кристиансен
18
Бах
10
Эриксен
14
Дамсгор
14
Дамсгор
10
Эриксен
13
Кристенсен
11
Брун-Ларсен
11
Брун-Ларсен
13
Кристенсен
8
Делэни
20
Поульсен
20
Поульсен
8
Делэни
9
Хойлунд
19
Винд
19
Винд
9
Хойлунд
Остались в запасе
Германия
Дания
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
13
Дениз Ундав
ЦФ
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
13
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
20
Андерс Дрейер
ПВ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Германия - Дания
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
7
15
Офсайды
4
3
Количество передач
534
444
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
2.66
1.05
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Посещаемость:
61612 из 81365 зрителей (75%)
Где смотреть матч:
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