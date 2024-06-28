Рианчо ответил, станет ли Соболев предателем после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном трансфере форварда Александра Соболева в «Зенит».
«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», – сказал Рианчо.
- В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
- Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
- По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.
Источник: «РБ Спорт»