Рианчо ответил, станет ли Соболев предателем после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном трансфере форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», – сказал Рианчо.