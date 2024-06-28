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  • Рианчо ответил, станет ли Соболев предателем после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

Рианчо ответил, станет ли Соболев предателем после трансфера из «Спартака» в «Зенит»

28 июня 2024, 22:11
12

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном трансфере форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Станет ли предательством переход Соболева в «Зенит»? В современном футболе нет понятия «предательство». Клубы покупают и продают игроков в зависимости от своих возможностей и выгоды. Футболисты имеют полное право менять клубы. И Соболев не станет плохим человеком, перейдя в «Зенит», – сказал Рианчо.

  • В минувшем сезоне нападающий провел за красно-белых 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.
  • Соболев в «Спартаке» 4,5 года.
  • По информации инсайдера Ивана Карпова, Александр не хочет оставаться в «Спартака» и тренируется без мотивации.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Спартак Соболев Александр Рианчо Рауль
Комментарии (12)
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Gazelvagen877
1719606218
Станет и еще каким!!! Бакаев по сути не предатель, его предали и не захотели продлевать, он хотел остаться. Но его признали главным предателем. С это бревно само уйти хочет, хотя кричал "Спартак навсегда" и " переход в ЦСКА и зенит невозможен"!!! Предатель будет пожизненный! И крыса в добавок
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шахта Заполярная
1719609233
Был соболь, станет козел вшивый.
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БАЗАРА НЕТ
1719630153
Он и так хуже некуда
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slavа0508
1719644018
Футбол давно стал просто работой и не каких сантиментов по поводу ромбиков ....
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andr45
1719646703
Я считаю Соболева патриотом «Спартака», которому небезразлична его судьба. Именно поэтому он готов помочь команде, уйдя из нее. В самом деле, когда «Спартак» играл без Соболева то и игра была и быстрее, и с бОльшей мыслью. Кроме того, Соболев понимает, что будучи шестеркой Джикии, сливая вместе с Литвиновым, Денисовым, Масловым у Станковича и у других руководителей клуба у него будущего нет) Саша, уж, если начал благое дело, решив уйти из «Спартака» забери с собой и других шестерок Джикии) СПАСИБО, САША, ЧТО УХОДИШЬ)
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