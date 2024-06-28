Орлов заявил, что Дзюба не обладает футбольной компетенцией

Комментатор Геннадий Орлов не считает Артема Дзюбу и Романа Широкова компетентными в футболе людьми.

«У нас один тренеришкой в «Спартаке» главного называл. А эти ребята – что Якин, что Эмери – вон каких успехов достигают. Это говорит о том, что Роману Широкову и Артeму Дзюбе пока ещe не дотянуться до футбольной компетенции.

Есть такое шоу «Это футбол, брат». У них хороший подбор экспертов, которым веришь: подтверждают своe мнение доводами. Но после 1-го тура они очень сильно засомневались в Роналду. У него была ошибка, но Криштиану всe равно ведущий игрок команды и ещe сделает результат. Он и не должен забивать по три-пять мячей – Роналду играет на команду. Футбол – это же командная игра.

Вот вы вспомнили Широкова, был Дзюба с «тренеришкой». Если бы ещe Анчелотти такое сказал, я бы понял. Ребята, но вы же сами не были тренерами, чтобы так уничижительно о них отзываться. Я иногда смотрю английскую передачу, которую Линекер ведeт. Сам-то он не был мировой звездой, но иногда такое пробрасывает, что диву даeшься. Моe мнение: оценка тренеров должна быть более сдержанной. Почему мы так говорим про Абаскаля или Тедеско? Так они же сами нигде не играли и ничего не имеют в своeм послужном списке. Их и оценивают все подряд.

Но у меня как у опытного комментатора мягкое пожелание к коллегам, участникам шоу-программ: деликатнее относиться к вопросам тренерского мастерства и искусства. Нельзя ставить себя на один уровень с топ-тренерами, если ты не был в его шкуре. Бережнее относитесь к профессии тренера. Те специалисты, которые достигают успеха, – это великие люди. Кинорежиссeров много, а выдающихся – мало. Так и с тренерами», – сказал Орлов.