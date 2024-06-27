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  • Депутат Журова – о показе Евро-2024 в России: «Трансляций не должно быть так много»

Депутат Журова – о показе Евро-2024 в России: «Трансляций не должно быть так много»

27 июня 2024, 20:08
14

Еще один депутат Госдумы РФ высказался за ограничение трансляций в стране матчей чемпионата Европы.

Светлана Журова считает, что в России показывают слишком много игр континентального первенства.

«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.

Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – заявила Журова.

  • Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.
  • С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.
  • Ранее против трансляций чемпионата Европы в России выступали депутаты Вячеслав Фетисов, Николай Валуев и Роман Терюшков.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат Европы
Комментарии (14)
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biber.ru
1719509525
Четвёртый, сколько же их...?!
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Spartak_forv@
1719509967
Госдура
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polt
1719517945
Мнение депутата госдуры. Даешь Соловьева вместо футбола!
Ответить
momwig_
1719520135
Деменция, передающаяся воздушно-капельным путем (ну не т.р.а.х.а.л.и.с.ь же они с Фетисовым в ГосДуре) - это прорыв в медицине. Эй, доктора Рссиии (ну, если которые не уехали ещё) где вы?
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VVM1964
1719520284
А вот вопросом не много ли у нас депутатов никто не хочет озаботиться ? - толку от них, как от "козла молока", а содержание то в "копеечку" обходится !!! (((
Ответить
Непутриот
1719543131
А могут ли эти олигофрены из дурки хоть что-то, кроме пакостей, делать простым людям!?
Ответить
rash1959
1719545529
Если перефразировать то можно сказать и вашим и нашим, а проще и в ротик взять и в }!{опу дать. Т уж определись, мандышла, за кого ты.
Ответить
Oldtrafford83
1719549529
Да это вас идиотов не должно быть так много))
Ответить
Каратель помойников
1719558161
Дармоедов в Госдуме не должно быть так много.а всех не грамотных,истеричных,разжиревших на падении за страну на завод!
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mutabor0992
1719560434
А енто хто?Что это за тетя?И почему она за нас решает,что мы должны смотреть,а что нет.
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