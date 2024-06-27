Депутат Журова – о показе Евро-2024 в России: «Трансляций не должно быть так много»

Еще один депутат Госдумы РФ высказался за ограничение трансляций в стране матчей чемпионата Европы.
Светлана Журова считает, что в России показывают слишком много игр континентального первенства.
«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.
Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – заявила Журова.
- Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.
- С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.
- Ранее против трансляций чемпионата Европы в России выступали депутаты Вячеслав Фетисов, Николай Валуев и Роман Терюшков.
Источник: «РБ Спорт»