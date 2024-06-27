Депутат Журова – о показе Евро-2024 в России: «Трансляций не должно быть так много»

Еще один депутат Госдумы РФ высказался за ограничение трансляций в стране матчей чемпионата Европы.

Светлана Журова считает, что в России показывают слишком много игр континентального первенства.

«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают.

Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», – заявила Журова.