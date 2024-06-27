Канчельскис оценил перспективы сборной Англии в плей-офф Евро-2024

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис допустил, что сборная Англии может дойти до финала чемпионата Европы, несмотря на невыразительную игру.
«Англии очень повезло с сеткой. Серьезных соперников на их пути нет. Италия в теории может навязать борьбу, но это не Германия или Испания – сейчас итальянцы не показывают свой лучший футбол.
Так что, путь в финал англичанам открыт. Сборная Англии может дойти до финала, показывая ужасную игру. А в финале может произойти все что угодно», – сказал Канчельскис.
- Англия вышла в плей-офф Евро с 1-го места в группе с Данией, Сербией и Словенией.
- Соперник по 1/8 финала – Словакия (30 июня, 19:00 мск).
Источник: «РБ Спорт»