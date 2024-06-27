«Челси» может побить собственный трансферный рекорд, купив форварда «Ньюкасла»

«Челси» заинтересован в подписании шведского форварда «Ньюкасла» Александера Исака.
По сведениям СМИ, боссы «Челси» хотят видеть в своей команде 24-летнего шведа. Лондонский клуб уже провел первые консультации с «Ньюкаслом» по поводу возможного трансфера. Отмечается, что «сороки» готовы будут продать своего футболиста за сумму более 115 миллионов фунтов.
Таким образом, в случае перехода Исака «Челси» побьет собственный трансферный рекорд. Прошлым летом в «Челси» перешел эквадорский хавбек Мойзес Кайседо за 115 миллионов фунтов.
- Шведский форвард Александер Исак представляет цвета «Ньюкасла» с 2022 года.
- В майке «сорок «швед провел 67 поединков, в которых сумел забить 35 голов и оформить 5 ассистов.
- В завершившемся розыгрыше АПЛ Александер записал на свой счет 21+2 по системе «гол плюс пас» в 30 играх.
- Отметим, что в активе Исака 11 голов в 46 матчах за сборную Швеции.
- Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.
Источник: Daily Mail