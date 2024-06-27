«Челси» может побить собственный трансферный рекорд, купив форварда «Ньюкасла»

«Челси» заинтересован в подписании шведского форварда «Ньюкасла» Александера Исака.

По сведениям СМИ, боссы «Челси» хотят видеть в своей команде 24-летнего шведа. Лондонский клуб уже провел первые консультации с «Ньюкаслом» по поводу возможного трансфера. Отмечается, что «сороки» готовы будут продать своего футболиста за сумму более 115 миллионов фунтов.

Таким образом, в случае перехода Исака «Челси» побьет собственный трансферный рекорд. Прошлым летом в «Челси» перешел эквадорский хавбек Мойзес Кайседо за 115 миллионов фунтов.