Футболист Словакии высказался о ничьей с Румынией

Хавбек сборной Словакии Ондрей Дуда поделился мыслями по поводу ничьей с Румынией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

«В концовке мы предпочли не рисковать, ведь и 1:1 – это хороший результат для нас. Было бы замечательно победить, но и так мы всему рады. Это сладкая, приятная ничья, раз она вывела нас в плей-офф», – высказался Дуда.