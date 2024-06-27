Футболист Словакии высказался о ничьей с Румынией

Хавбек сборной Словакии Ондрей Дуда поделился мыслями по поводу ничьей с Румынией (1:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«В концовке мы предпочли не рисковать, ведь и 1:1 – это хороший результат для нас. Было бы замечательно победить, но и так мы всему рады. Это сладкая, приятная ничья, раз она вывела нас в плей-офф», – высказался Дуда.
- Словакия и Румыния разошлись миром в рамках заключительного тура группового этапа континентального первенства в Германии. Единственный точный удар словаков на счету 29-летнего Ондрея Дуды, играющего на позиции центрального хавбека.
- Всего в активе Дуды 13 голов в 74 играх в майке словацкой сборной.
- Теперь Словакии предстоит сразиться с Англией в 1/8 финала Евро.
Источник: Официальный сайт УЕФА