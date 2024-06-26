Фоден покинул расположение сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии объявила, что полузащитник Фил Фоден временно покинул расположение национальной команды на чемпионате Европы-2024 по неотложным семейным делам.
По данным Daily Mail, хавбек «Манчестер Сити» вернулся домой из Германии в связи с предстоящими родами у его девушки Ребекки Кук. У пары должен родиться третий ребенок.
- На групповом этапе Евро-2024 Фоден начинал в стартовом составе все 3 матча сборной Англии.
- Команда вышла в плей-офф с 1-го места в группе С, набрав 5 очков.
- Англия проведет матч 1/8 финала 30 июня в Гельзенкирхене.
Источник: Daily Mail