Фоден покинул расположение сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии объявила, что полузащитник Фил Фоден временно покинул расположение национальной команды на чемпионате Европы-2024 по неотложным семейным делам.

По данным Daily Mail, хавбек «Манчестер Сити» вернулся домой из Германии в связи с предстоящими родами у его девушки Ребекки Кук. У пары должен родиться третий ребенок.