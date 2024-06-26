Первый тренер Глушенкова объяснил, почему футболист не может заиграть в сборной России

Первый тренер полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова Сергей Пучков поделился мыслями о выступлениях футболиста за сборную России.
«Когда его вызывали в сборную в первый раз, у него была травма. Я считаю, что всe связано со здоровьем на фоне травм или усталости. Тем более это товарищеские матчи, а не турнир. Поэтому не стали им рисковать», – пояснил Пучков.
- Максим Глушенков имеет в своем активе 2 поединка за сборную России. Пока новичку «Зенита» не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями.
- Ранее наставник российской сборной Валерий Карпин отказался вызывать Глушенкова на товарищеские игры с Сербией (4:0) и со сборной Беларуси (4:0).
- В завершившемся сезоне россиянин провел 29 встреч. В них он сумел 16 раз ассистировать своим партнерам по команде. Это лучший показатель в лиге. Также в активе Максима 6 голов.
- По данным СМИ, «Зениту» пришлось расстаться с 600 миллионами рублей ради подписания Глушенкова.
Источник: «Чемпионат»