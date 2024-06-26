Первый тренер Глушенкова объяснил, почему футболист не может заиграть в сборной России

Первый тренер полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова Сергей Пучков поделился мыслями о выступлениях футболиста за сборную России.

«Когда его вызывали в сборную в первый раз, у него была травма. Я считаю, что всe связано со здоровьем на фоне травм или усталости. Тем более это товарищеские матчи, а не турнир. Поэтому не стали им рисковать», – пояснил Пучков.