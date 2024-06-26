Результаты матчей Евро-2024, 25 июня

Во вторник, 25 июня, на Евро-2024 состоялись четыре матча – заключительные в группах C и D.

Победить сегодня удалось только сборной Австрии, неожиданно обыгравшей Нидерланды.

Франция не смогла одолеть Польшу, досрочно вылетевшую с чемпионата Европы.

В поздних матчах было не так событийно. Англия со Словенией и Дания с Сербией голов не забивали.

Результаты Евро-2024 25 июня

Группа C. 3-й тур

Англия – Словения – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Дания – Сербия – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Группа D. 3-й тур

Франция – Польша – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мбаппе, 56 (с пенальти); 1:1 – Левандовски, 79 (с пенальти).

Нидерланды – Австрия – 2:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мален, 6 (в свои ворота); 1:1 – Гакпо, 47; 1:2 – Шмид, 59; 2:2 – Депай, 75; 2:3 – Забитцер, 80.

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